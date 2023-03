Pedersen vince la seconda tappa della Parigi - Nizza

La seconda tappa della Parigi - Nizza sembra una fotocopia della frazione inaugurale. All’attacco c’è ancora una volta Jonas Gregaard che però oggi non ha compagni di fuga. Il danese guadagna fino a 4 minuti e mezzo sul gruppo e transita per primo sui due gran premi della montagna, con salite di poco superiori al 4%. Raggiunto l’obiettivo della maglia a pois, Gregaard si rialza e viene ripreso a 53 chilometri dal traguardo. Come da pronostico, anche la seconda tappa si decide allo sprint. Una volata caratterizzata da una caduta di tre corridori, a poco più di un chilometro dal traguardo. Van Poppel parte troppo presto mentre il danese Mads Pedersen è bravo a mantenere la posizione ideale per resistere al tentativo di rimonta dell'olandese Olav Kooij. Una vittoria al fotofinish che permette all'ex campione del mondo di conquistare anche la maglia gialla di nuovo leader della classifica. Nella graduatoria generale, Pedersen precede di 2 secondi lo sloveno Pogacar mentre Jonas Vingegaard, un altro dei grandi favoriti per la vittoria finale, paga un ritardo di 14 secondi. Domani è in programma la terza tappa, l'attesissima e spettacolare cronosquadre sulla distanza di 32 chilometri e 200 metri.