MONDIALI DI NUOTO SINGAPORE 2025 Pellacani bronzo. Quadarella record europeo negli 800 stile Mondiali di Nuoto di Singapore ultimo giorno con l'Italia che strappa il bronzo nei tuffi con Chiara Pellacani

Nella finale di tuffi dal trampolino 3 metri le immagini mostrano il gesto tecnico che vale l'oro della cinese Chen Yiwen. Argento alla connazionale Chen Jie, ma al terzo posto sale l'Italia con la straordinaria Chiara Pellacani che chiude un mondiale da sogno con tre medaglie al collo. 24.83 è il tempo centrato dall'americana Walsh per aggiudicarsi l'oro nei 50 metri delfino. Finale velocissima con la statunitense davanti all'australiana Perkins e alla belga Vanotterdijk. Tuffo e strappi rapido per il massimo della velocità in acqua con i 50 metri stile libero, peccato per l'italiano Deplano quarto. Primo posto per l'australiano Mcevoy in 21.14, poi gli USA con Alexy staccato che chiude in 21.46, terzo il britannico Proud. Sono spesso Australia e America a primeggiare nel nuoto accade anche nei 200 dorso femminili dove l'australiana McKeown, fa il vuoto. Dietro le due statunitensi Smith e Curzan non tengono il passo e si devono, si fa per dire, accontentare del secondo e terzo posto. Se la deve sudare ma alla fine riesce a tenere e tocca per primo il francese Grousset nella finale tiratissima dei 100 delfino uomini. Lo svizzero Ponti lo tampona fino all'ultima bracciata ma è secondo, il canadese Kharun centra il bronzo. Poi arriva la fuoriclasse Katie Ledecky che sale a quota 7 ori consecutivi negli 800 stile libero ai mondiali e 30 medaglie iridate. 8.05.62 per l'imprendibile americana, anche per atlete affamate come l'australiana Pallister e la canadese McIntosh, rispettivamente seconda e terza. Al quarto posto una straordinaria Simona Quadarella che conferma il suo ottimo stato di forma chiudendo con il tempo di 8.12.81, nuovo record europeo. Stati Uniti che strappano anche il record mondiale nella staffetta 4x100 stile in 3.18.48.

