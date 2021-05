Pellegrini argento nei 200. Per l'Italia altre due medaglie di bronzo

Ai 150 metri è la campionessa francese 2018 Charlotte Bonnet a rovesciarsi per prima in corsia 5, poi negli ultimi 50 le acque si agitano con Federica in corsia a 3, la Ceca Seemanova nella 4, la Bonnet e la britannica Anderson nella 6, è il solito finale in cui sembrano tutte davanti fino al tocco della 21 enne Ceca Seemanova che precede la fuoriclasse Federica Pellegrini per due centesimi, il classico non nulla ad impedirgli il quinto europeo, poi la Anderson altra baby boom che di anni in meno rispetto alla Pellegrini ne ha 12. Scende dal trono la Bonnet solo quarta.

Altra medaglia per l'Italia con Alberto Razzetti bronzo nei 200 misti con l'iberico Gonzalo de Oliveira a toccare per primo, e lo svizzero Desplanches secondo. L'altro bronzo bianco/rosso/verde arriva dalla staffetta 4x100 mista uomini e donne con la Gran Bretagna prima per distacco, Olanda seconda e l'Italia terza davanti alla Russia. Doppietta ungherese nei 200 farfalla femminili. L'oro se lo mette al collo Kapas (2'06"50) davanti alla connazionale Hosszu, bronzo alla russa Chimrova. Chiude al quinto posto Ilaria Cusinato in 2'08"91. Al russo Chupkov i 200 farfalla maschili 2.06.99 davanti all'olandese Kamminga 2.07.35 e lo svedese Perssson 2.07.66. Robert Andrei Glinta vince invece la finale dei 100 dorso maschili. Il rumeno chiude in 52"88, precedendo lo spagnolo Gonzalez de Oliveira, bronzo ex equo per Christou e Brouard. Sesta posizione per Thomas Ceccon in 53"02.