TOUR DE SKI Pellegrino continua a vincere

Pellegrino continua a vincere.

Federico Pellegrino comincia col botto il 2021. Il trentenne valdostano leader di Coppa di Specialità ha vinto la Sprint in Val Mustair. Quello ottenuto nella gara svizzera è il terzo successo consecutivo, per lui si tratta della sedicesima vittoria in una splendida carriera che vanta anche trentadue podi.

