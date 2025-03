PENTATHLON Pentathlon, Matteo Cicinelli è oro in Egitto in Coppa del Mondo Prima vittoria della stagione per l'azzurro arrivato quinto a Parigi 2024.

La stagione del pentathlon moderno inizia nel migliore dei modi per Matteo Cicinelli. L'azzurro, quinto alle Olimpiadi di Parigi, riparte nel migliore dei modi con la vittoria nella prima tappa della Coppa del Mondo. In Egitto il portacolori dell'Italia aveva totalizzato 1492 punti nel proprio gruppo di qualificazione e 1500 nella semifinale alle spalle del padrone di casa Mazen Shaban e il bielorusso, che gareggia come atleta individuale neutrale, Uladzislau Melkaziorau, centrando l'accesso alla finale.

Nella corsa per la medaglia d'oro, Matteo Cicinelli si è confermato il migliore con risultati constanti nelle cinque discipline previste. L'azzurro si è piazzato al secondo posto nella scherma, ottenendo il sesto nella nuova prova ad ostacoli, che da quest'anno ha preso il posto dell'equitazione. Nel nuoto, Cicinelli ha centrato un altro secondo posto, per poi recuperare altri punti prima della laser run conclusiva. Matteo Cicinelli ha concluso con 1565 punti totali davanti all'ungherese Koleszar con 8 punti di vantaggio e l'egiziano Shaban a 11. Da segnalare anche il 15' posto finale di Roberto Micheli.

