Per San Marino tanta esperienza ai Mondiali Individuali di Biliardo

Calangianus, in Sardegna, è stata la sede dal 20 al 24 settembre dei mondiali individuali di biliardo a stecche, specialità 5 birilli. Per San Marino hanno partecipato Maurizio Gobbi, Alfredo Rossini Torres e Walter Gasperoni che sono riusciti a superare le fasi di qualificazione organizzate dalla sezione Europa. I portacolori biancazzurri sono stati inseriti nei gironi C, F e H a otto giocatori su altrettanti gironi con partite all’italiana. I sammarinesi non riescono ad approdare per poco ai quarti di finale, venendo sconfitti da giocatori di assoluto livello: Maurizio Gobbi ha affrontato gli ex campioni mondiali Andrea Quarta, poi vincitore della competizione, e Gustavo Torreggiani e il secondo classificato ai campionati europei 2022 Kasper Kristoffersen. Per Gobbi da registrare la vittoria contro il campione italiano 2020 Thomas Giovanni Primon, dopo una sfida molto combattuta. Alfredo Rossini Torres è uscito sconfitto dalle gare con il pluricampione europeo Matteo Gualemi e l’argentino Paolo Infortuna; mentre Walter Gasperoni si è ritrovato di fronte Peters Michel e Santi Caratozzolo.