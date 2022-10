JUDO Persoglia al primo posto nel campionato nazionale AICS

Il judoka Paolo Persoglia sul gradino più alto dl podio al campionato nazionale AICS di Riccione in questo primo fine settimana di ottobre. Paolo, dopo il precedente risultato conseguito alla European CUP – IJF - sempre a Riccione nello scorso mese di settembre, si e’ presentato sul tatami AICS di Riccione con l’aspettativa di portare a casa un buon risultato. Risultato che nel primo incontro non e’ tardato ad arrivare dopo appena 50 secondi. Il judoka del Titano ha imposto il suo judo vincendo per Ippon. Il secondo incontro vede un atleta contrapporsi a Paolo per circa 1 minuto e mezzo, tempo in cui il judoka biancoazzurro porta il proprio avversario a commettere 3 falli (shido) e quindi per somma di ammonizioni l’incontro viene assegnato all’atleta Sammarinese che si aggiudica il podio.

