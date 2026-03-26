Pesca sportiva, al via il Campionato Sammarinese Acque Interne: Reggini e Raschi vincono la prima prova
Vittoria anche per Giancarlo Fusini nella categoria Master Over 55
Lungo il canale di Medelana( FE) si è disputata la prima prova del Campionato Sammarinese Individuale Acque Interne, valido per la selezione della squadra Nazionale che rappresenterà San Marino ai prossimi Mondiali che si svolgeranno a settembre 2026 in Portogallo. La gara era valida anche per la selezione della squadra Nazionale 2027, categoria ( Master Over 55).
Vi hanno partecipato 19 atleti suddivisi in 2 settori: quello A è stato vinto da Stefano Reggini della Lenza Biancazzurra, secondo Marco Scarponi della Cannisti Dogana, terzo Alberto Tasini della Sps Serravalle.
Il settore B è stato vinto da Filippo Raschi della Lenza Biancazzurra, secondo Giancarlo Fusini della Cannisti Dogana, terzo Luciano Valentini anche lui della Cannisti.
Nella Categoria Master, vince Giancarlo Fusini, secondo Luciano Valentini, terzo Renzo Francioni, tutti della Cannisti Dogana.
La prossima gara si terrà il 1 aprile sempre sullo stesso campo di gara.
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