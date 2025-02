Pescare show debutta a Rimini: espositori anche da San Marino

L'intervista a Valentina Fioramonti, direttrice dell'evento

Nuove tecniche e innovazioni di prodotto per una passione senza età, che coinvolge oltre 2 milioni di persone nella penisola. Si è aperta a Rimini Pescare show 2025, il salone di Italian Exhibition Group dedicato al mondo della pesca sportiva, che si svolgerà in zona fiera fino a domenica, per la prima volta sulla Riviera romagnola.

Tre giorni in cui gli appassionati potranno approfondire nuove tecniche di pesca, scoprire o cercare prodotti – presenti i migliori marchi del settore, ma anche tanti artigiani –, prendere parte a dimostrazioni e laboratori, dialogare con esperti e partecipare a conferenze. C'è pure la Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee, che ha promosso attività didattiche per i più giovani.

L'arrivo a Rimini apre nuovi scenari per Pescare show, che quest'anno ha ampliato il settore dell'attrezzatura nautica e della motoristica: per esempio è stato svelato in anteprima mondiale il Tuccoli T295 SF Montecristo, yacht motorizzato Suzuki adatto per la pesca sportiva, ma elegante e in formato famiglia. L'evento, che insisterà molto sui temi di sostenibilità e tutela della fauna ittica, ha anche già creato legami con il territorio e le sua realtà, per esempio attraverso progetti nelle scuole, pesca inclusiva e attività fuori fiera.

"Rimini è una città votata al mare ovviamente con tantissimi appassionati di pesca e questa è una prima edizione molto positiva - commenta Valentina Fioramonti, direttrice dell'evento -. C'è stata un'ottima risposta del pubblico e ci sono tantissime possibilità anche di esposizione: quindi tanti prodotti per la pesca in mare, tanti prodotti per la pesca in acqua interna e la possibilità di fare una fiera completa sul mondo della pesca. Proprio perché siamo a Rimini abbiamo avuto la possibilità di aumentare molto la presenza dei brand di nautica, di motoristica, di elettronica. Siamo poi riusciti a rappresentare un po' tutte le discipline, tra cui tantissime nuove specialità che nascono proprio qui, come il light rock fishing, per esempio, e tutte le attività outdoor che i pescatori amano fare insieme alla loro passione principale che è la pesca".