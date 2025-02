Pescare show, la prima a Rimini è un successo. E nel 2026 si replica

Lo stand di Acquabike San Marino al Pescare Show

Un incremento del 50% dei visitatori italiani e presenze dall'estero quasi raddoppiate. Lo spostamento a Rimini ha portato bene a Pescare show, salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto, che si è svolto per la prima volta in Riviera lo scorso weekend. Una soddisfazione che gli organizzatori, Italian Exhibition Group, hanno espresso annunciando già domenica una seconda edizione per il 2026.

Oltre 100 i marchi rappresentati tra gli espositori, con novità per nautica ed elettronica, oltre a proposte di kayak e motonautica, e numerose le dimostrazioni effettuate da esperti, con focus sulla pesca in mare e sulle nuove tecniche e tendenze come il light rock fishing, nato proprio nel Riminese. Grazie alla collaborazione con la Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee, che ha portato in fiera oltre 300 atleti per le premiazioni di varie gare, sono arrivate a Rimini pure tante famiglie e tanti bambini, coinvolti in attività didattiche per avvicinarli alla disciplina.

Da non dimenticare le iniziative legate a sostenibilità e sensibilizzazione ambientale insieme al Comune di Rimini, per una manifestazione che ha subito creato legami con il territorio, e le iniziative "fuori fiera", tra cui il primo Trofeo moto d'acqua Repubblica di San Marino, organizzato dall'associazione Aquabike San Marino, che proprio a Pescare show ha premiato i vincitori della gara.

Ora la manifestazione si trasferisce in Campania, per la seconda edizione di Pescare show Napoli, ma è solo un arrivederci: l'appuntamento è per il 13 febbraio 2026, sempre a Rimini.