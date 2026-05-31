A San Marino per il seminario Allenare il futuro, il segretario generale della federazione pesistica internazionale, Antonio Urso, parla degli appuntamenti degli azzurri: "L'Italia sta andando abbastanza bene, credo che sia tra le prime cinque o sei nazioni al mondo per quanto riguarda i settori giovanili. Abbiamo fatto un lavoro che è durato un po' di tempo, abbiamo messo in piedi un sistema di reclutamento e, in maniera particolare, un sistema di allenamento. Col 2026 comincia il percorso di qualificazione olimpica, a ottobre ci sarà il campionato del mondo che sarà la prima tappa di qualificazione olimpica, per cui si comincia: in bocca al lupo a tutti i ragazzi e alle ragazze della pesistica italiana. Le qualificazioni sono sempre un terno al lotto, durano tanto, c'è necessità di fare parecchie gare, di cumulare parecchi punti e credo che tutti loro siano assolutamente nella condizione di potersi qualificare i Giochi Olimpici. Riuscire a portare tre maschi e tre femmine sarebbe veramente l'ideale".
Pesi, Urso: "Per Los Angeles, l'ideale sarebbe portare 3 uomini e 3 donne"
Il segretario generale dell'IWF: "A ottobre ci sono i Mondiali, primo passo per le qualificazioni olimpiche. Italia tra le prime 5 o 6 al mondo per i settori giovanili".
A San Marino per il seminario Allenare il futuro, il segretario generale della federazione pesistica internazionale, Antonio Urso, parla degli appuntamenti degli azzurri: "L'Italia sta andando abbastanza bene, credo che sia tra le prime cinque o sei nazioni al mondo per quanto riguarda i settori giovanili. Abbiamo fatto un lavoro che è durato un po' di tempo, abbiamo messo in piedi un sistema di reclutamento e, in maniera particolare, un sistema di allenamento. Col 2026 comincia il percorso di qualificazione olimpica, a ottobre ci sarà il campionato del mondo che sarà la prima tappa di qualificazione olimpica, per cui si comincia: in bocca al lupo a tutti i ragazzi e alle ragazze della pesistica italiana. Le qualificazioni sono sempre un terno al lotto, durano tanto, c'è necessità di fare parecchie gare, di cumulare parecchi punti e credo che tutti loro siano assolutamente nella condizione di potersi qualificare i Giochi Olimpici. Riuscire a portare tre maschi e tre femmine sarebbe veramente l'ideale".