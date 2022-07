Petra Martic vince il Ladies Open di Losanna

Petra Martic è la regina del WTA 250 di Losanna. Sulla terra rossa svizzera la croata, n.85 al mondo, ha battuto nell’ultimo atto del torneo la serba Olga Danilovic per 6-4 6-2. Per la nativa di Spalato si tratta del secondo titolo in carriera, tre anni dopo quello ottenuto a Istanbul contro la super favorita Marketa Voundrusova. Il secondo parziale inizia con equilibrio, poi sul 2-2 la serba ha un grandissimo passaggio a vuoto e Martic trova il break a zero.

La numero 85 al mondo mette la quinta, anzi forse è il caso di dire la sesta e tira dritto fino al 6-2 che le consegna la vittoria. Al termine dell’incontro i punti totali conquistati conquistati da Martic sono 73, contro i 51 di Danilovic. La croata chiude il match con il 72% dei punti vinti con la prima di servizio in campo e il 63% con la seconda. Petra Martic fa un balzo in avanti in classifica passando dalla posizione 85 alla numero 55 del world ranking.