Petra Vlhova trionfa a Flachau

La Coppa del Mondo di sci ha fatto tappa a Flachau per il tradizionale appuntamento in notturna. Sulle nevi austriache, è arrivata la prima vittoria stagionale di Petra Vlohva. La campionessa olimpica ha dominato la gara, con una prima manche praticamente perfetta. Nessun errore, nessuna sbavatura e un margine di vantaggio amministrato alla grande nel corso della seconda discesa.

Per la sciatrice slovacca si tratta della ventisettesima vittoria in carriera. Un successo che di fatto ha rimandato l'appuntamento con la storia per Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse americana cercava il sigillo numero numero 83, che le avrebbe permesso di ottenere il primato assoluto di vittorie in Coppa del Mondo. Ed invece la Shiffrin si è dovuta accontentare del secondo posto con un ritardo di 43 centesimi. Un risultato che comunque le permette di consolidare il primato in classifica generale.

Sul gradino più basso del podio, la tedesca Lena Durr staccata di 85 centesimi che ha preceduto la svizzera Holdener. Male le azzurre. L’unica italiana ad accedere alla seconda manche è stata Marta Rossetti che ha chiuso in 21esima posizione. Prossimo appuntamento della Coppa del Mondo Femminile, sabato prossimo con la discesa libera di St. Anton.