SCI Pinturault domina il gigante di Adelboden Il francese stacca di oltre un secondo Zubcic, Odermatt e Kilde, allungando in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo.

Pinturault domina il gigante di Adelboden.

Alex Pinturault gioca all'attacco e visti i risultati fa benissimo. Il francese domina entrambe le manche del gigante di Adelboden e porta a casa il terzo successo stagionale, il secondo di fila nella specialità dopo quello in Alta Badia. E così facendo consolida il primato nelle classifica generale di Coppa del Mondo: ora sono 60 i punti di vantaggio Kilde, 10° dopo la prima discesa ma poi bravo nel metterci una pezza, chiudendo con un buon 4° posto.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Viceversa, Pinturault va a gas aperto in entrambe le prove e non sbaglia nulla, imponendosi senza inciampi in una disciplina nella quale è doppio bronzo olimpico. Già dopo la prima manche c'è quasi 1” tra lui e gli inseguitori Odermatt e Zubcic e al giro successivo il distacco viene ulteriormente puntellato. Il crono finale recita 1” 04 su Zubcic che nel primo tratto rosicchia quanto basta per strappare l'argento a Odermatt, superato per 7 centesimi.

Niente per gli azzurri: Tonetti, 12° dopo la prima manche, esce per un errore sul ripido a due porte dal traguardo, così i migliori sono De Aliprandini, 14°, e Borsotti, 22°. Il weekend di Adelboden prosegue domani con un nuovo gigante, mentre domenica si chiude con lo speciale.



I più letti della settimana: