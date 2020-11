Pinturault fa suo il Parallelo di Lech

Il Gigante Parallelo di Lech va al francese Alexis Pinturault. L'ultima volta in Coppa per la località tirolese fu nel 1994: e a vincere un certo Alberto Tomba. Fa male ricordarlo nel giorno in cui gli italiani sono andati malissimo, nessuno nei sedici. De Aliprandini discreto nella prima, sbaglia nella seconda. Nani è trentatreesimo. Nella seconda gara stagionale dunque vince Pinturault (trentesima in carriera per lui) davanti al norvegese Kristoffersen battuto in finale. Il tedesco Schmid completa il podio aggiudicandosi le due run per la terza posizione sull'austriaco Pertl.





Al parallelo ha partecipato anche il norvegese Aleksander Kilde, detentore della Coppa del Mondo ed al rientro dopo l'isolamento dovuto alla positività al Covid 19. Lontano dalla migliore condizione, è stato eliminato agli ottavi. Ora la Coppa Uomini uomini sconfina in Italia, a Santa Caterina Valfurva: il 5 e 6 dicembre due slalom gigante in sostituzione di quelli cancellati in Val d'Isere per mancanza di neve. Nelle stesse due giornate donne a St. Moritz per due Super-G: attesa per Sofia Goggia, Marta Bassino e Federica Brignone.