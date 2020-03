Pinturault vice la Combinata e riapre i giochi in Coppa del Mondo

Hinterstoder potrebbe cambiare i destini della Coppa del Mondo. Riaperta prepotentemente da Alexis Pinturault che si conferma asso della combinata e ottiene il decimo successo di specialità in Coppa. sono ventotto in tutto. Coppa riaperta dal 28enne di Courchevel che mette nel mirino il leader Kilde distante appena 35 punti. Fatta invece per la Coppa di specialità, è la sesta volta record assoluto. Secondo dopo il SuperG, Pinturault si è lasciato alle spalle lo svizzero Caviezel e il norvegese Kilde. Classifica prima del Gigante di oggi. Hernirk Kristoffersen, appena diciottesimo dopo la prima manche, è risalito fino alla decima posizione e si trova terzo nella generale. Dopo l'ottimo SuperG disputato in mattinata, il podio sembrava alla portata di Riccardo Tonetti, comunque primo degli azzurri, ma solo quinto alla fine.



