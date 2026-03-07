SCI ALPINO Pirovano ancora per 1 centesimo: 2^ vittoria e vetta in Coppa di discesa L'azzurra ottiene il 2° successo di fila in Val di Fassa, nonché della carriera, sempre col minimo distacco. Male Aicher, scavalcata in classifica, e Goggia

Pirovano ancora per 1 centesimo: 2^ vittoria e vetta in Coppa di discesa.

Un altro centesimo, un altra vittoria. Laura Pirovano ottiene il secondo successo consecutivo in discesa libera sulla neve della Val di Fassa, nonché secondo trionfo della carriera. Dopo Emma Aicher, l'azzurra batte di un solo centesimo Cornelia Huetter e di cinque Corinne Suter.

Un filotto incredibile per lei, che finora non era mai salita sul podio, spesso rimasta fuori dalle prime tre proprio per questione di millesimi, che adesso hanno giocato a suo favore. E l'hanno fatto anche nella classifica della Coppa di specialità di discesa libera, che adesso la vede al comando, dopo aver superato l'ormai ex leader Lindsey Vonn e la stessa Aicher, arrivata solo 12^ oggi, a ben 1"06. Pirovano si presenterà alle finali di Kvitfjell con 28 punti di vantaggio su Aicher, 85 su Weidle-Winkelmann e 92 su Huetter. In Norvegia, sabato 21 marzo, si disputerà l'ultima discesa, quella che assegnerà la coppa.

Male Sofia Goggia, lontana anche oggi, 11^ a 1"05, alla quale resta un solo obiettivo stagionale: difendere il pettorale rosso di leader di specialità del supergigante, tra domani - sempre in Val di Fassa - e le finali di Coppa del mondo. L'azzurra riparte dai 420 punti accumulati, 84 in più rispetto ad Alice Robinson e 116 su Aicher.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: