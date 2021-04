VOLLEY FEMMINILE Play-Off Scudetto: Chieri batte Monza, si va a Gara-3 Si deciderà alla "bella" l'ultima semifinalista dei Play-Off di Serie A1 con Chieri che supera le lombarde al tie-break. Finisce 3-2 con Frantti sugli scudi, 22 punti per lei. Gara-3 in programma domenica sera a Monza, chi vince affronta Novara.

L'ultimo quarto di finale in programma coincide anche con la prima “bella” di questi Play-Off Scudetto di Serie A1. Chieri-Monza, infatti, si deciderà solo a Gara3 dopo che le biancoblu di coach Bregoli hanno riportato la serie sull'1-1. 3-0 in Gara1, 3-2 al tie-break in Gara2 dove la Reale Mutua Fenera offre una prestazione di rara intensità e sorprende le lombarde, grandi favorite alla vigilia. Chieri si porta avanti sia nel primo set (25-23) che nel terzo (25-20) ma Monza reagisce e rialza la testa nel secondo (25-19) e nel quarto (25-17). Si arriva al quinto ed ultimo parziale con le ospiti che provano a scappare e infilano un break di 6-2. Sembra finita ma è proprio qui che le piemontesi tirano fuori gli artigli e completano la rimonta: alla fine sarà 15-11 con i due muri vincenti di Zambelli su Orthmann e di Frantti su Van Hecke. Ed è proprio la schiacciatrice statunitense a segnarne più di tutti: 22 punti con il 53% in attacco.

Premio di MVP che è andato, invece, alla belga Grobelna che ne ha realizzati 19, tanti quanti quelli della stessa Van Hecke, sua connazionale. Come detto, quarta semifinalista che si deciderà in Gara3 in programma domenica sera con Monza che – in virtù del miglior piazzamento al termine della Regular Season – avrà il vantaggio di giocarla nel proprio palazzetto.

