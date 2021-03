Play-Off Scudetto: Conegliano e Novara ipotecano la semifinale

Entrano le grandi nel tabellone dei Play-Off Scudetto e fanno subito la voce grossa: Conegliano e Novara si impongono in Gara-1 e hanno un piede in semifinale. L'Imoco Volley continua con i suoi numeri da record e fa segnare la 58esima vittoria consecutiva. Una striscia inarrestabile dove Firenze non può nulla: netto 3-0 per le pantere allenate da coach Santarelli. Come sempre, ci mette lo zampino una super Paola Egonu autrice di 15 punti anche se, questa volta, non è la miglior realizzatrice. Palma di “top scorer” che è andata, infatti, a De Kruijf con 16. Bene anche Myriam Silla con 13 palloni schiacciati a terra. Le gialloblu compiono il primo passo verso il passaggio del turno ed ora servirà un'altra vittoria in Gara-2 per chiudere il discorso.









Stessa cosa per la Igor Gorgonzola Novara che, a differenza di Conegliano, soffre nella parte iniziale ma alla fine supera Perugia 3-1. Le umbre chiudono il primo set 25-18 ma non possono nulla nei restanti: 25-22 25-20 25-17 dove brilla la stella della schiacciatrice olandese Nika Daalderop. 21 punti, tra cui 3 ace e un muro vincente. In doppia cifra anche Bonifacio a 14, Bosetti e Smarzek entrambe a quota 11. Alla Bartoccini Fortinfissi non bastano – invece – le grandi prestazioni di Carcaces, Havelkova e Ortolani.