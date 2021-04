VOLLEY FEMMINILE Play-Off Scudetto: Conegliano e Novara "vedono" la finale Gara1 sorride all'Imoco Volley ed alla Igor Gorgonzola che battono rispettivamente Scandicci (3-0) e Monza (3-2). Sabato in programma Gara2 a campo invertito.

La vittoria consecutiva numero 60 dell'Imoco Volley Conegliano coincide con il primo passo verso la finale dei Play-Off Scudetto. Le ragazze allenate da coach Santarelli superano al PalaVerde Scandicci con un netto 3-0 in Gara1 di semifinale e si portano in vantaggio nella serie. Il prossimo sabato, in Toscana, le pantere avranno la possibilità di chiudere i conti in caso di nuovo successo mentre le biancoblu dovranno cercare di vincere per rimandare ogni discorso alla decisiva Gara3. C'è partita solo nel primo set con Conegliano che lo chiude sul 25-23 poi alza i giri del motore e si prende di forza i successivi parziali: 25-16 nel secondo, 25-14 nel terzo. E' sempre Paola Egonu a spostare gli equilibri: 15 punti, miglior realizzatrice del match. Alle sue spalle Hill a 14 e De Kruijf a 12 con il 100% in attacco. Per Scandicci in doppia cifra la solita Stysiak ma questa volta non basta.

Conegliano “vede” la finale così come Novara che soffre ma alla fine ha ragione al tie-break. La Igor Gorgonzola sfata il tabù Monza nel momento più importante, dopo cinque sconfitte nelle ultime 5 partite contro le lombarde. Nel 3-2 finale le azzurre vincono primo (25-21) e terzo set (25-17) ma cedono nel secondo e nel quarto con la Saugella che si impone con un doppio 25-23. Decisivo il quinto parziale, Novara lo fa suo per 15-10 trascinata dai 20 di Daalderop, i 17 di Bosetti ed i 6 muri di Washington. A Monza non bastano i 22 punti della belga Van Hecke che, assieme alle sue compagne, dovrà riscattarsi in Gara2 per continuare a sognare la finalissima.

