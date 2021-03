VOLLEY FEMMINILE Play-Off Scudetto: Conegliano prima semifinalista Le "pantere" di coach Santarelli si impongono anche in Gara-2 contro Firenze e vanno tra le migliori 4. In Gara-1, invece, primi successi per Scandicci e Monza.

Il sogno di Firenze si interrompe con la “solita” Conegliano. Dopo il 3-0 di Gara1, l'Imoco Volley si ripete anche in Gara2 con lo stesso identico punteggio. E' la 59^ vittoria consecutiva fatta segnare dalle pantere di coach Daniele Santarelli, arrivata in soli 3 set. Una gara condotta senza particolari sbavature con primo e terzo parziale chiusi sul 25-13 e 25-17 mentre, nel secondo, Firenze cerca di impensierire le avversarie ma alla fine deve cedere 25-20. La “top scorer” è proprio una ex della partita, Sarah Fahr, autrice di 13 punti mentre Paola Egonu e Myriam Sylla, per una volta, si limitano al ruolo di co-protagoniste e si fermano, rispettivamente, a quota 9 ed 8. A Firenze non bastano i 12 di Nwakalor. Conegliano è la prima semifinalista dei Play-Off Scudetto di Serie A1 ed ora attende la vincente di Busto Arsizio-Scandicci.

Gara1 che ha visto la Savino Del Bene imporsi al tie-break e far saltare il fattore campo. Le toscane di Massimo Barbolini recuperano due volte il gap, dopo che Busto aveva fatto suoi primo e terzo set 25-17 e 30-28. Secondo e quarto che si chiudono 25-15 e 25-21 mentre, nel quinto ed ultimo, Scandicci si affida all'MVP Stysiak – 25 punti per lei – e registra un 15-13 finale che permette alle ospiti di costruirsi un piccolo vantaggio in vista del secondo round. Non sembra esserci storia, invece, nell'ultimo quarto di finale tra Monza – fresca vincitrice della CEV Cup – e Chieri, qualificata ai quarti dopo la rinuncia di Casalmaggiore a causa delle tante positività. Finisce 3-0 per le padrone di casa: 25-22 25-20 25-18 con Anna Danesi sugli scudi – 15 punti – oltre alle ottime prestazioni di Meijners (14) e Van Hecke (13).

