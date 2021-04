Play-Off Scudetto: la finale sarà Conegliano-Novara

Tutto secondo pronostico: Conegliano e Novara, le prime due della regular season, si affronteranno anche nella finale Scudetto di Serie A1. Sarà la terza volta consecutiva, dopo quelle del 2018 e del 2019. Una vera e propria “sfida infinita”, l'ultimo atto che tutti gli appassionati si aspettavano e che si è concretizzato dopo Gara-2 di entrambe le semifinali. L'Imoco Volley continua nella propria marcia inarrestabile fatta di soli successi – sono 61 consecutivi – e regola Scandicci 3-0. Anche in Toscana non c'è partita: il primo set è il più combattuto e si chiude sul 25-23 mentre il 25-19 e il 25-15 degli altri due dimostrano una superiorità netta. La quinta Finale Scudetto nella storia delle “Pantere” arriva grazie alla top scorer Paola Egonu – 16 punti – e all'MVP Sylla, 14 con 3 muri.









Non riesce, invece, la rimonta a Monza nella propria Arena contro Novara. La Igor Gorgonzola bissa il successo di Gara-1 e si impone 3-1 anche nel secondo round. Eppure le padrone di casa partono meglio e vincono il primo parziale 25-21. Sarà solo un fuoco di paglia perché le azzurre di coach Lavarini spingono sull'acceleratore e chiudono i conti 25-21 25-19 25-23, trascinate da una Bosetti in giornata di grazia, MVP con 17 punti. Bene anche Daalderop (14) e Washington (11), alla Saugella non bastano i 17 di Van Hecke ma si consolano con l'ufficialità della partecipazione alla prossima Champions League. Sabato 17 aprile primo round della finalissima in casa Conegliano, martedì 20 si replica a Novara per decretare la squadra Campione d'Italia.