Play-Off Scudetto: Monza in semifinale, battuta Chieri in Gara3

Dopo Conegliano, Scandicci e Novara anche Monza entra nel lotto delle migliori 4 squadre d'Italia per la stagione 2020/2021. La Saugella è la quarta ed ultima semifinalista dei Play-Off Scudetto ed ora affronterà proprio le azzurre di coach Stefano Lavarini nel penultimo atto di questa emozionante Serie A1. Alle ultime vincitrici della CEV Cup serve Gara-3 per aver ragione di una Chieri dura a morire e sempre pronta a lottare su ogni pallone. Monza, però, si impone 3-1 nella propria Arena e conquista l'accesso alle semifinali per la seconda volta nella storia.

Le brianzole indirizzano il match già nei primi due parziali, chiudendoli sul 25-19 e 25-22. Le ospiti hanno una reazione d'orgoglio nel terzo set e riaprono il match con un perentorio 18-25 grazie alle ottime prestazioni di Grobelna e Frantti che chiuderanno entrambe a quota 14. Nel quarto ed ultimo Monza alza i giri del motore, dal 6-8 scappa e non lascia scampo a Chieri: 25-15 finale, Orthmann è la miglior realizzatrice con 19 punti mentre la centrale azzurra Anna Danesi è eletta MVP con 15, tra cui due ace. Si definisce – dunque - il tabellone delle migliori 4: mercoledì 7 in programma Gara1 di Conegliano-Scandicci e Novara-Monza, sabato 10 si replica con Gara2.