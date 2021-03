VOLLEY FEMMINILE Play-Off Scudetto: Perugia, Scandicci e Firenze ok negli ottavi Nelle gare di andata degli ottavi di finale dei Play-Off scudetto vincono Perugia, Scandicci e Firenze rispettivamente contro Cuneo, Bergamo e Trentino. Il ritorno è previsto per il 24 marzo, rinviata a data da destinarsi Casalmaggiore-Chieri.

Ad eccezione di Casalmaggiore-Chieri, rinviata a data da destinarsi per 9 positività riscontrate nel gruppo squadra delle lombarde, sono partiti i Play-Off Scudetto della Serie A1 di volley femminile con le gare di andata degli ottavi. E subito con una sorpresa: Perugia – decima in regular season e a lungo coinvolta nella lotta per non retrocedere – batte Cuneo e si costruisce un buon vantaggio in vista del ritorno, calendarizzato per il prossimo 24 marzo. Le ragazze di Mazzanti si impongono 3-1 al termine di un match combattuto in ogni singolo parziale. Primo che si chiude 27-25 ai vantaggi, secondo che è l'unico conquistato da Cuneo 22-25. Negli ultimi 2 non c'è più storia: 25-21 e 25-17 per Perugia, guidata dall'MVP Serena Ortolani. 20 punti per lei, a cui si aggiungono i 16 di Havelkova e i 14 di Carcaces. Alla Bosca San Bernardo ora servirà una vittoria senza tie-break per giocarsi tutto al Golden Set.

Pronostico sovvertito anche tra Firenze e Trentino con le toscane che vincono 3-1 in casa. Un risultato importante per il Bisonte con Nwakalor sugli scudi e autrice di ben 32 punti. L'unico passaggio a vuoto arriva nel quarto set che la Delta Despar si porta a casa 29-27. Per il resto è un assolo fiorentino e alle ragazze di coach Mencarelli basterà conquistare due parziali per accedere ai quarti di finale e garantirsi la super-sfida con la Imoco Volley Conegliano. Netto, invece, il punteggio dell'ultimo match: Scandicci domina in lungo e in largo e supera Bergamo 3-0. Le toscane pongono una seria ipoteca sul passaggio del turno grazie al 25-18 25-17 25-23 finale. Le biancoblu fanno meglio sia a muro – 8 a 4 – sia al servizio – 4 aces a 1 – e vengono guidate dai 15 punti della polacca Stysiak.

