VOLLEY FEMMINILE Play-Off Scudetto: Scandicci e Novara in semifinale Battute rispettivamente Busto Arsizio e Perugia. La prima semifinale in Serie A1 è Conegliano-Scandicci mentre Novara dovrà aspettare la vincente di Monza-Chieri.

Di Gara3, in questi quarti dei Play-Off Scudetto, ancora non c'è traccia. Dopo la facile vittoria di Conegliano su Firenze, anche Scandicci e Novara chiudono il discorso già in Gara2 e accedono alle semifinali. E contro le “pantere” ci sarà proprio la Savino Del Bene, unica squadra capace di “ribaltare” il verdetto della regular season: Scandicci, quinta testa di serie, batte infatti Busto Arsizio arrivata quarta. Ci vuole ancora il tie-break alle toscane, così come successo in Gara1, per imporsi e conquistare la terza semifinale play-off della sua storia. Nel 3-2 finale Busto vince primo e quarto parziale con un doppio 25-22 ma cede nei due centrali 25-21 e ancora 25-22. Il quinto set è senza storia: Scandicci fa 15-7, trascinata dalla top scorer Stysiak, 26 punti, e dall'MVP Vasileva, 16 con percentuale offensiva vicina al 50%.

Tra le migliori quattro d'Italia c'è pure Novara che ora attende la vincente di Monza-Chieri. La Igor Gorgonzola ripete il successo di Gara1 e supera 3-1 Perugia anche in trasferta. Le magliette nere strappano il quarto set 25-20 ma non possono nulla negli altri tre, chiusi con un doppio 25-22 e un netto 25-14. Tra le migliori, in casa azzurra, ci sono Smarzek con 16 punti – miglior realizzatrice assieme alla perugina Carcaces – e la coppia Bosetti-Daalderop, entrambe a quota 14.

