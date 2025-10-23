TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:49 Inaugurata la mostra "San Marino negli occhi di un giovane pittore britannico” 19:47 European Championship of Champions: De Marini 22° dopo due giornate 19:42 Biennale d'arte 2026: San Marino partecipa con Mark Francis 19:11 Scuola: riorganizzazione plessi, reclutamento personale e calendario al centro della relazione del SdS Lofernini 19:01 Gatti su Banca di San Marino: "Solida e con parametri in miglioramento" 18:38 Manovra, meno soldi per le metropolitane, si salva la dote per i parlamentari 17:46 IGR: "Cauto ottimismo" dichiarano i sindacati 17:13 RTV, “Il Colibrì”, ex agente segreto Marco Mancini: “Sul caso Almasri sono stati commessi evidenti errori” 17:00 Poca crono e tanta salita: è nato il Tour 2026 16:30 Sepang: Bezzecchi e Bagnaia omaggiano Simoncelli, a 14 anni dalla morte
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

Poca crono e tanta salita: è nato il Tour 2026

di Roberto Chiesa
23 ott 2025

Stavolta parte della Spagna, contiene una sola crono individuale di 23 km e invece per chi ama la salita è un parco giochi, torna anche la mitica Alpe D'Huez. Il Tour de France 2025 è nato, è il numero 113 della corsa a tappe più famosa del mondo. Ci sono anche i Pirenei, ma nella prima parte e dunque difficilmente decideranno un Tour che invece sarà declinato dalle Alpi. Nel dettaglio sono 7 tappe di pianura, 4 nervose, 8 di montagna ben 5 delle quali con arrivi in salita, 1 cronosquadre, 1 crono individuale. Barcellona diventerà la prima città al mondo ad aver ospitato, Mondiale di Calcio, Olimpiade, Coppa America di Vela, grande partenza del Tour. Presentato oggi il Tour conserva intatto fascino e tradizione e li sa abbinare a innovazione e marketing. Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard tra i piu attesi non erano in sala, ma a meno di sorprese che sono il sale dello sport, questa Grand Boucle se la giocheranno in bicicletta. Da Barcellona alla collina di Montmartre prima di chiudere classicamente sui Campi Elisi. 3.333 chilometri divisi in 21 tappe di emozioni, muscoli, sudore, strategia. 




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport