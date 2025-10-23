Poca crono e tanta salita: è nato il Tour 2026

Stavolta parte della Spagna, contiene una sola crono individuale di 23 km e invece per chi ama la salita è un parco giochi, torna anche la mitica Alpe D'Huez. Il Tour de France 2025 è nato, è il numero 113 della corsa a tappe più famosa del mondo. Ci sono anche i Pirenei, ma nella prima parte e dunque difficilmente decideranno un Tour che invece sarà declinato dalle Alpi. Nel dettaglio sono 7 tappe di pianura, 4 nervose, 8 di montagna ben 5 delle quali con arrivi in salita, 1 cronosquadre, 1 crono individuale. Barcellona diventerà la prima città al mondo ad aver ospitato, Mondiale di Calcio, Olimpiade, Coppa America di Vela, grande partenza del Tour. Presentato oggi il Tour conserva intatto fascino e tradizione e li sa abbinare a innovazione e marketing. Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard tra i piu attesi non erano in sala, ma a meno di sorprese che sono il sale dello sport, questa Grand Boucle se la giocheranno in bicicletta. Da Barcellona alla collina di Montmartre prima di chiudere classicamente sui Campi Elisi. 3.333 chilometri divisi in 21 tappe di emozioni, muscoli, sudore, strategia.







