AMERICA'S CUP Poco vento, Luna Rossa e New Zeland non gareggiano

Luna Rossa e New Zeland si arrendono. Dopo tre ore di continui rinvii a causa di assenza di vento al Comitato di Gara non è rimasto che decretare l'annullamento delle regate 7 e 8. Le imbarcazioni, che si trovano sul 3-3, ci riproveranno stanotte. La supersfida, a questo punto, non si potrà chiudere prima di martedì, con l'eventuale 'bella' che slitta a giovedì 18.

