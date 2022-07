Podio tutto americano nei 200 metri uomini: Noah Lyles firma il nuovo record. Tra le donne, la giamaicana Jackson conquista l'oro

Una finale da brivido quella di Noah Lyles che vola sul rettilineo e si prende l'oro con uno straordinario 19"31, nuovo record americano e terzo tempo di sempre. Alle sue spalle un podio tutto a stelle e strisce con l'argento di Bednarek che chiude a 19"77 e il bronzo di Knighton in 19"80. Shericka Jackson è la stella giamaicana che brilla più di tutte nella di Eugene. Nella finale dei 200 conquista l'oro in 21"45, secondo crono di sempre. La connazionale Fraser-Pryce firma la doppietta aggiudicandosi l'argento in 21"81, la britannica Asher-Smith completa il podio in 22"02.

Niente da fare per Catalin Tecuceanu, eliminato nella seconda semifinale degli 800 metri. L'azzurro viene staccato dal gruppo, poi compie una rimonta in extremis sul finale, come già accaduto in batteria. Questa volta però non basta: Tecuceanu chiude quarto in 1:46.31 con il 16° posto complessivo, piuttosto lontano dalla qualificazione. Una buona prova quella di Elena Bellò, ripescata dopo aver subito un danneggiamento nella propria batteria e in semifinale negli 800 donne.