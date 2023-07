Podio tutto azzurro nel fioretto femminile. Per Alice Volpi il secondo oro mondiale nel fioretto

Dalla quinta giornata dei Mondiali di scherma arrivano quattro medaglie per l'Italia, che portano il bottino totale a sei in questi mondiali di schema di Milano 2023. Tre arrivano dal fioretto femminile e una dalla spada maschile. Ma andiamo con ordine. Alice Volpi ha battuto nella finale tutta azzurra Arianna Errigo 15-10. Per la Volpi si tratta del secondo oro mondiale dopo quello ottenuto a Wuxi in Cina nel 2018. Una finale tiratissima si arriva con le stoccate a ripetizione sul 9-9. Errigo fino a li impeccabile cede alla distanza e la Volpi mette a segno i colpi che la portano sul tetto del mondo per la seconda volta con il finale di 15-10. Podio completato da Martina Favaretto, seguita nel suo team dall'ex campionessa Giovanna Trillini, terza con la campionessa olimpica oro a Tokyo 2020 l'americana Lee Kiefer. Per il Presidente del Coni Giovanni Malagò non poteva esserci spettacolo migliore di un podio tutto tricolore. Sulla pedana di Milano c'è gloria anche per Davide Di Veroli, che ha conquistato l’argento nella spada maschile. Il romano 22enne campione europeo in carica si è fatto largo con successo fino alla semifinale, dove ha superato per 15-5 il francese Romain Cannone. Nell’ultimo atto, non è riuscito a mettere le mani anche sul trono mondiale, sconfitto per 14-10 dall’ungherese Mate Tamas Koch. Si è fermato ad un passo dalla zona medaglie, invece, Valerio Cuomo, che ha interrotto la propria corsa ai quarti di finale. Figlio d'arte il papà Sandro ex CT e oro olimpico ad Atlanta 1996, si è dovuto arrendere a due stoccate dal sogno medaglia, contro il kazako Kurbanov. Fuori al secondo turno, infine, il terzo e ultimo azzurro in gara Federico Vismara.