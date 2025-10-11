TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:44 Arriva Cipro, Cevoli volta pagina: "I ragazzi sapranno reagire" 17:41 Pogacar ancora nella storia: Il Lombardia è suo per la 5ª volta consecutiva 17:23 Il Rimini va a -2: 1-0 al Perugia dell'ex Braglia, decide Lepri 17:10 Consulta sammarinesi all'estero: nel secondo giorno focus su PdL Cittadinanza e Legge elettorale 14:21 Rissa con coltelli davanti all’Istituto Ruffilli di Forlì: tre minorenni feriti, uno grave
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

Pogacar ancora nella storia: Il Lombardia è suo per la 5ª volta consecutiva

11 ott 2025
Pogacar ancora nella storia: Il Lombardia è suo per la 5ª volta consecutiva

Tadej Pogacar riscrive la storia del ciclismo conquistando per la quinta volta consecutiva "Il Lombardia", il primo a riuscirci in una Classica Monumento. Lo sloveno della Emirates raggiunge nell'albo d'oro un'altra leggenda come Fausto Coppi che vinse cinque volte Il Lombardia, ma non di fila. Secondo posto per Remco Evenepoel che resiste al rientro di Michael Storer, terzo.

E' una stagione da sogno per Pogacar che ha raggiunto le venti vittorie tra cui il Tour de France, il Fiandre, la Liegi e – solo nelle ultime due settimane – Mondiali, Europei e Tre Valli Varesine.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport