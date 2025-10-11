Pogacar ancora nella storia: Il Lombardia è suo per la 5ª volta consecutiva

Tadej Pogacar riscrive la storia del ciclismo conquistando per la quinta volta consecutiva "Il Lombardia", il primo a riuscirci in una Classica Monumento. Lo sloveno della Emirates raggiunge nell'albo d'oro un'altra leggenda come Fausto Coppi che vinse cinque volte Il Lombardia, ma non di fila. Secondo posto per Remco Evenepoel che resiste al rientro di Michael Storer, terzo.

E' una stagione da sogno per Pogacar che ha raggiunto le venti vittorie tra cui il Tour de France, il Fiandre, la Liegi e – solo nelle ultime due settimane – Mondiali, Europei e Tre Valli Varesine.








