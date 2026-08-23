Pogacar in maglia rossa alla Vuelta

Tadej Pogacar subito protagonista alla Vuelta. Si impone nella cronometro d'apertura di Monaco, bruciando per soli 9 centesimi di secondo l'inglese Ethan Hayter. Per lo sloveno si tratta della prima maglia rossa in carriera, che fin da subito guadagna terreno sui principali rivali per la classifica generale.

Pogacar è tra i protagonisti anche nella seconda tappa, la Monaco Manosque di 214 km, frazione più lunga della corsa. Hayter prova a prendersi la maglia rossa sfuggita nella tappa d'apertura scattando al traguardo volante e prendendo i sei secondi d'abbuono che lo fanno balzare momentaneamente in testa alla classifica. La corsa si incendia però nel finale. A circa 2 km dall'arrivo scatta Wout Van aert, Pogacar lo segue e prendono un piccolo margine sul resto del gruppo. Parte del plotone principale si riporta sul duo di testa, e la volata è vinta d'autorità da Matthew Brennan, velocista ventunenne del Team Visma alla prima vittoria in un grande giro. Pogacar è terzo ul traguardo, alle spalle dello spagnolo Pau Miquel, e mantiene la maglia rossa di leader della generale, con Hayter che perde contatto nel finale e perde quanto guadagnato con l'abbuono del traguardo volante. In classifica generale Pogacar comanda con 9 secondi di margine su Van Aert. Gli altri favoriti per il podio finale sono più staccati, con Primosz Roglic nono a 26 secondi, Carlos Rodriguez a 31, e Richard Carapaz a 37.







