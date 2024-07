TOUR DE FRANCE Pogacar incanta sul Galibier, il Tour sembra già cosa sua

Pogacar incanta sul Galibier, il Tour sembra già cosa sua.

Con una impressionante prova di forza Tadej Pogacar conquista il Col du Galibier e la maglia gialla. Alla quarta tappa, quella del ritorno in Francia, l'impressione è che il Tour de France abbia già trovato il suo padrone. Lo sloveno ha staccato il rivale Vingegaard in salita per poi aumentare il gap anche in discesa.

