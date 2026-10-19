Pogacar, niente Giro nel 2027: "Lo preferirei, ma devo finire la Vuelta"

Tour de France, Mondiale e la rivincita alla Vuelta a España. Sono questi gli obiettivi individuati e annunciati da Tadej Pogacar per il proprio 2027 ai microfoni dell'emittente slovena RTV SLO: al momento e salvo ripensamenti, l'anno che verrà per lo sloveno non prevede il Giro d'Italia, ancora una volta.

Lasciando da parte il Tour de France, gara fuori categoria, a cui tutti i migliori al mondo ambiscono in ogni stagione a prescindere dal resto delle gare, le altre scelte di partecipazione sono dettate da vari fattori. Da un lato c'è la voglia di chiudere il discorso con la Vuelta e completare la Tripla corona - già ottenuta dal rivale Jonas Vingegaard -, dopo l'uscita di scena prematura di quest'anno a causa di una caduta e conseguente infortunio, che gli ha poi fatto saltare i Mondiali casalinghi e gli Europei. Dall'altro c'è la questione calendario: nel 2027 la competizione iridata sarà anticipata di un mese, tra il 24 agosto e il 5 settembre, in Francia, e questo complica un po' tutto.

Vedere Pogacar al via di tutti e tre i grandi giri, considerando anche che lo sloveno è al momento in recupero dall'operazione subita a settembre, è perciò impossibile. E, anche se lui stesso ammette che preferirebbe "correre il Giro d'Italia, ma prima o poi dovrò portare a termine anche la Vuelta", ci sarà da aspettare per riaverlo nella penisola per una corsa a tappe. Resta però aperta la questione Classiche monumento: Pogacar ne è il re quasi incontrastato negli ultimi anni - eccezion fatta per la Milano-Sanremo, vinta solo nel 2026, ma non deve ancora completare il pokerissimo di successi: nella Parigi-Roubaix, per ora, sono arrivati solo due secondi posti. Ci riproverà subito o aspetterà il 2027? E si rivedrà al Lombardia, dove ha solo vinto?







