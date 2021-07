TOUR DE FRANCE Pogacar padrone, tappa a Mohoric

Pogacar padrone, tappa a Mohoric.

Il dominio sloveno sul Tour non fa prigionieri. Uno l'ha prenotato, Pogacar, l'altro ha vinto la diciannovesima tappa, Mohoric. Vincitore infuriato per il cellulare sequestrato a lui e ai compagni della Bahrein durante un controllo antidoping. Inarrestabile a far doppietta lui che aveva vinto anche la settima frazione della Grand Boucle. parte da lontano, fa il vuoto, poi innesta il rapportone e controlla il ritorno degli inseguitori. Che non sono di secondo piano. A cercare di andarlo a prendere c'è anche qualcuno di bellicoso e titolato.

[Banner_Google_ADS]



C'è Teunissen, già maglia gialla, Bernard, Politt, Theuns, Laporte e anche l'italiano Ballerini. Una ventina in tutto con Pogacar dietro che lascia fare perchè la distanza resta ampiamente entro i margini di sicurezza. Niente volata quindi come invece era previsto e preventivabile anche perché Cavendish, favorito designato, è ad un solo successo dal record assoluto di tappe vinte (al momento sono 34 con Merckx. L'opportunità di far sua la passerella di Parigi è comoda, scritta, scontata. Intanto la Slovenia è al potere. Ballerini con generosità ci prova fino alla fine, ma Mohoric ha messo il turbo, e dopo lo show di Pogacar sui Pirenei firma il terzo successo consecutivo per il suo paese. Oggi la crono, ma i giochi sembrano anzi sono fatti da un po'.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: