CICLISMO Pogacar salterà anche gli Europei Team UAE ha messo il veto alla sua partecipazione. Lo sloveno dovrebbe saltare pure il Giro di Lombardia

Pogacar salterà anche gli Europei.

Tadej Pogacar salterà anche gli Europei. Dopo aver mancato i Mondiali e la possibilità di difendere il proprio titolo nella prova in linea, a causa dell'infortunio rimediato durante la Vuelta a Espana, la Uae-Xrg ha posto il veto alla sua partecipazione alla rassegna europea, confermato oggi dall'assenza del suo nome in quello dei ciclisti convocati dalla Nazionale. Un peccato sia per lui, sia per la Slovenia, visto che avrebbe corso proprio in patria. Anche in questo caso avrebbe dovuto difendere il titolo vinto lo scorso anno e anche in questo caso la sua mancanza sarà una grande occasione per tutti gli avversari.

Pogacar ci aveva provato comunque, tentando un rientro-lampo dopo la frattura di scapola e vertebra cervicale C7, ed era tornato in bici su strada proprio nei giorni del Mondiale, poi vinto dal suo compagno di squadra Brandon McNulty. Irremovibile, però, la sua squadra, con il team principal Mauro Gianetti che aveva spiegato come non fosse possibile forzare i tempi. La stagione dell'ormai ex campione del mondo, perciò, sembra concludersi qui, e lo sloveno non dovrebbe esserci neanche all'ultima classica monumento, quel Giro di Lombardia - in programma il 10 ottobre - che finora ha vinto in cinque partecipazioni su cinque.

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