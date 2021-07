TOUR DE FRANCE Pogacar sempre più leader

Pogacar sempre più leader.

E' il terzo successo, il secondo di fila, cosa che con arrivo in salita al Tour non accadeva da 42 anni. Tadej Pogacar è sempre più padrone del Tour de France. Un successo arrivato davanti al presidente francese Emmanuel Macron a Luz Ardiden. Un vero cannibale il corridore sloveno, che veste ancora la maglia gialla di leader, ma è primo nelle classifiche anche di quella pois e quella bianca. Si arrendono Vingegaard e Carapaz rispettivamente secondo e terzo, ed ora con un ritardo di 5'45 e 5'51 dallo sloveno. Un nuovo messaggio chiaro al Tour 2021, nella tappa che prevedeva anche la scalata del mitico Tourmalet. In discesa Gaudu allunga in testa alla tappa, per poi essere ripreso all'inizio della salita verso Luz Ardiden. Il primo ad attaccare è proprio Pogacar. L'uomo della Emirets non è solo, con lui ci sono anche Vingegaard, Kuss, Carapaz e Mas. Pogacar risolve tutto andando a vincere con due secondi di vantaggio su Vingegarrd e Carapaz. Il danese, vincitore di due tappe della Settimana Coppi&Bartali, tra le quali quella di San Marino, resta secondo in classifica generale vestendo la maglia bianca di miglior giovane, di cui Pogacar è il titolare.

