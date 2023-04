CICLISMO Pogacar vince anche la Freccia Vallone

Riecco Pogacar versione cannibale che prende tutto e vince anche la Freccia Vallone. Lo sloveno ritocca un tabellino stagionale pazzesco che conta già 12 vittorie quando la stagione deve ancora entrare nel vivo. 12 vittorie nel 2023 quindi, 58 in carriera e il pronostico a favore per la Liegi di domenica prossima. La storia è a portata di mano: solo Rebellin nel 2004 e Gilber nel 2011 sono riusciti a conquistare il trittico delle Ardenne. Tra Pogacar e la hall of fame c'è solo Remco Evenepoel. Il campione del mondo in carica sembra l'unico in grado di insidiare a Pogar la classica belga. La Freccia Vallone, la più lineare delle classiche del nord, ha vissuto di una fuga a 3 fino all'ultimo muro quando Pogacar ha messo il turbo ed è risultato imprendibile sia per l'ottimo danese Mattias Skjelmose secondo, che per il basco Mikel Landa, terzo. Molto bene Giulio Ciccone: l'abruzzese che vive a San Marino è quinto e primo degli italiani, miglior piazzamento in corsa dal 2019 quando Diego Ulissi chiuse terzo. Si decide sul muro finale anche la gara femminile che ricalca le dinamiche degli uomini e la vince l'olandese Vollering, la stessa che aveva conquistato l'Amstel Gold Race. Seconda la tedesca Liane e terza la pescarese Gaia Realini.

