CICLISMO Pogacar vince il Giro della Fiandre, terzo successo nella classica belga Lo sloveno senza rivali anche alla Ronde, secondo a 34 secondi van der Poel

Pogacar vince il Giro della Fiandre, terzo successo nella classica belga.

Tadej Pogacar (Uae Emirates) ha vinto per distacco l'edizione n.110 del Giro delle Fiandre. Per lo sloveno, reduce dal primo successo nella Milano-Sanremo, è il terzo trionfo nella classicissima belga, il secondo consecutivo. Al termine dei quasi 280 chilometri da Anversa a Oudenaarde, Pogacar ha preceduto di una trentina di secondi l'olandese Mathieu van der Poel, accreditato come suo principale rivale. Terzo, a oltre un minuto, il belga Remco Evenepoel.

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