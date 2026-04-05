CICLISMO
Pogacar vince il Giro della Fiandre, terzo successo nella classica belga
Lo sloveno senza rivali anche alla Ronde, secondo a 34 secondi van der Poel
Tadej Pogacar (Uae Emirates) ha vinto per distacco l'edizione n.110 del Giro delle Fiandre. Per lo sloveno, reduce dal primo successo nella Milano-Sanremo, è il terzo trionfo nella classicissima belga, il secondo consecutivo. Al termine dei quasi 280 chilometri da Anversa a Oudenaarde, Pogacar ha preceduto di una trentina di secondi l'olandese Mathieu van der Poel, accreditato come suo principale rivale. Terzo, a oltre un minuto, il belga Remco Evenepoel.
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