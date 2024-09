Poker di Primoz Roglic alla Vuelta

Primoz Roglic ha vinto l'edizione 2024 della Vuelta. Per il 34enne sloveno è il quarto successo nella gara spagnola, dopo i tre successi di fila conquistati dal 2019 al 2021. Per Roglic sono cinque i grandi giri vinti considerando anche il Giro d'Italia 2023. L'ultima tappa, una cronometro di 24,6 km a Madrid, è stata vinta da Stefan Kung, con Roglic arrivato secondo a 31 secondi. In classifica finale, lo sloveno si aggiudica la vittoria con 2'36'' di vantaggio su Ben O'Connor e 3'13'' su Enric Mas.