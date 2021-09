CLIFF DIVING Polignano incorona il francese Hunt

Innanzitutto una festa per migliaia di spettatori a godersi lo spettacolo della gara finale della Red Bull Cliff Diving World Series. Polignano si è fermata per seguire la competizione del super trampolino, montato su un balcone. Nessuna sorpresa per quello che riguarda il risultato sportivo. Il francese Gary Hunt ha vinto la classifica maschile e conquistato il nono titolo mondiale confermandosi ormai una leggenda di questa disciplina. L'australiana Rhiannan Iffland ha trionfato tra le donne. Bene anche l'azzurro Alessandro De Rose che spinto dal tifo del pubblico, ha ottenuto il terzo posto. Prima volta invece tra le donne per la wild card triestina Elisa Cosetti. Si è chiusa così la dodicesima edizione della Red Bull Cliff Diving.

