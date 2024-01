TENNIS TAVOLO Pongisti sammarinesi a podio nel Torneo Regionale Senigallia

Dopo il torneo nazionale di Terni di inizio gennaio, prosegue il periodo positivo di grandi risultati dei pongisti sammarinesi, impegnati domenica 14 gennaio a Senigallia nel Torneo Regionale giovanile e sesta categoria, seguiti dai coach Claudio Stefanelli e Daniele Ceccoli, sono andati sul podio in tutte le gare disputate. Negli under 3500 Thomas Marcattili vince il suo primo torneo battendo in finale il compagno di team Elia Mazza, sul podio a sorpresa anche il giovanissimo Thomas Ceccoli; negli over 3500 terzo posto per Sean Berardinelli e sesto per Loris Ceccoli; infine nei sesta categoria terzo posto di Loris Ceccoli, eliminati nei quarti di finale Elia Mazza e Filippo Santi.

