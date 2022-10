TENNIS Positiva all'Us Open: Halep sospesa

L'Agenzia internazionale per l'integrità del tennis (ITIA) ha confermato che Simona Halep, 31 anni, è stata sospesa a seguito di doping. La romena, ex numero uno del mondo e attuale n.9 avrebbe fornito il campione incriminato mentre gareggiava agli US Open. La Halep pare abbia esercitato il proprio diritto di richiedere le controanalisi, che hanno confermato quanto riscontrato nel campione A. I risultati avversi per le sostanze non specificate comportano una sospensione obbligatoria, che non è stata ancora quantificata. La Halep ha affidato ai social la sua reazione: "Oggi sto combattendo il più grande match della mia vita, quello per la verità. È uno dei più grandi shock della mia vita. La quantità rilevata è veramente bassa, l'idea di barare non mi è mai passata per la testa ed è contro tutti i miei valori con i quali sono stata educata e sono cresciuta".

