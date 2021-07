BASEBALL Poule Scudetto, San Marino batte Godo 11-3

Inizia nel migliore dei modi la seconda fase di campionato per il San Marino Baseball che debutta nella Poule Scudetto con un 11-3 contro Godo. La partita è rimasta in bilico fino a metà 6° inning (4-3) per poi prendere la strada verso il Titano. Il vincente del match è Luca Di Raffaele; si segnalano un fuoricampo per Celli in casa sammarinese e per Albert tra i romagnoli. Questa sera gara2, alle 20.30 a Godo.

