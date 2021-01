VELA Prada Cup, Luna Rossa si sblocca battendo American Magic Statunitensi battuti anche da Ineos, che comanda a punteggio pieno.

La Prada Cup ha ribaltato quanto visto nelle regate di dicembre e così il primo successo di Luna Rossa arriva nella sfida con American Magic. Giocatasi in condizioni al limite, complicata dal vento estremamente debole e, al contempo, facilitata dalle difficoltà degli statunitensi, arrivati fuori tempo massimo. Viceversa Luna Rossa parte bene, gestisce altrettanto bene e veleggia in scioltezza, chiudendo in 39'.

Mossa la classifica l'obiettivo è andare a dar fastidio a Ineos UK, sempre di rincorsa nelle prove di fine anno e ora lepre del gruppo. Dopo la vittoria sull'equipaggio italiano, i britannici fanno bis col sin qui sempre battuto Magic e ora guidano la classifica con tre vittorie su tre. Nel mezzo Luna Rossa, che ha una gara in meno rispetto alle avversarie ma stanotte è attesa da un doppio appuntamento: alle 3 c'è la regata del riscatto contro Ineos, alla quale seguirà quella con American Magic. Dopodiché qualche giorno di stop e, tra 22 e 24 gennaio, le altre due giornate del girone.

