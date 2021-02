Prada Cup: parte la sfida tra Luna Rossa e Ineos

Saranno le 4 del mattino in Italia, quando sarà dato il via alla prima regata della Prada Cup. New Zealand attende di conoscere chi tra Luna Rossa e Ineos vestirà il ruolo di sfidante della Coppa America. Per selezionare il challenger le due imbarcazioni si affronteranno al meglio delle 13 regate. Occhi puntati sulle acque neozelandesi per il primo deciso obiettivo di Max Sirena, arrivare il 6 marzo da avversario di New Zealand. La Coppa America passa per la Prada Cup e un avversario di grande livello guidato da Ben Ainslie. L'imbarcazione inglese può contare su uno skipper esperto. Luna Rossa arriva dalla semifinale vinta contro American Magic, al termine di una serie di fatto a senso unico con l'imbarcazione italiana a chiudere con un 4-0 che ha dato a Luna Rossa l'accesso alla finale di Prada Cup, dove Ineos è arrivata vincendo il round robin di metà gennaio.



I precedenti sono a favore degli inglesi, che però sono stati superati da Luna Rossa nelle gare di preparazione di dicembre. Al di là di tutto quello che dicono i precedenti, le condizioni meteo giocheranno un ruolo decisivo, con Luna Rossa che ha dimostrato di trovarsi a proprio agio in condizioni di poco vento. Il sogno è quello di ripetere il risultato del 2000, quando Luna Rossa conquistò la Louis Vuitton Cup contro AmericaOne e il diritto di sfidare il defender New Zealand in finale. Nella sua storia Luna Rossa ha raggiunto altre due volte la finale di Louis Vuitton Cup perdendo nel 2007 e nel 2013 sempre contro New Zealand.