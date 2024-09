CICLISMO JUNIORES Presentata la quarta edizione del Trofeo Top Automazioni

Due edizioni di rodaggio, una di lancio e adesso il Trofeo Top Automazioni è pronto per spiccare il volo. Ospiti di prestigio alla presentazione della corsa per Juniores a cominciare da Davide Cassani che ha garantito sulla qualità di percorso e interpreti. Il Presidente del Team del Capitano Daniele Bertozzi è soddisfatto per le premesse di questa manifestazione.

Nel servizio le interviste a Davide Cassani e Daniele Bertozzi

