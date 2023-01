CICLISMO Presentata la Vuelta di Spagna 2023 Svelato il percorso de la Vuelta 2023 che si svolgerà tra il 26 agosto e 17 settembre.

Presentata la 78° edizione della Vuelta di Spagna, lo scorso anno vinta dal belga Evenepoel capace di interrompere l'egemonia di Roglic vincitore di tre edizioni consecutive dal 2019 al 2021. Si torna in Spagna per la partenza, lo scorso anno la Vuelta, cominciò da Utrecht. Il via sabato 26 agosto da Barcellona: la capitale catalana ospiterà una cronometro a squadre come prima tappa e la seconda partirà da Mataró per concludersi ancora a Barcellona. La Vuelta si concluderà dopo 21 tappe a Madrid il 17 settembre 2023. La montagna giocherà un ruolo importante.

Vette familiari come Angliru, Xorret de Catí e Javalambre saranno presenti insieme a cime senza precedenti come Larrau, Larra-Belagua, Cruz de Linares e una delle vette più mitiche del ciclismo: il Tourmalet L'ultimo italiano a vincere la Vuelta fu Fabio Aru nel 2015, in precedenza lo squalo Vincenzo Nibali nel 2010. Più indietro I trionfi di Marco Giovanetti 1990, Giovanni Battaglin nel 1981, e Felice Gimondi nel 1968, Angelo Conterno nel 1956.

