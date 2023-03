Presentate le squadre giovanili della Fiumicinese Fait Adriatica

Le interviste a Cristian Zamagni e Gianluca Maffi

In una bella giornata di sole, sono state presentate le squadre di ciclismo giovanile della Fiumicinese Fait Adriatica. Si comincia con i pulcini che sono il vivaio più numeroso con 29 iscritti in provincia di Forli - Cesena. Le quote rosa del pedale giallo-nero saranno rappresentate da 9 atlete, tre esordienti e sei allieve. La categoria più cospicua sarà invece quella degli allievi con ben 16 corridori, di cui 10 al debutto. Numeri davvero importanti per cercare di ripetere la stagione d'oro dello scorso anno.

Nel servizio le interviste con il team manager Cristian Zamagni e il direttore sportivo Gianluca Maffi