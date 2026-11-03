CICLISMO Presentato il Giro d'Italia 2027: c'è anche l'arrivo al Misano World Circuit La Corsa Rosa arriverà nel corso della quarta tappa, l'11 maggio, all'autodromo Marco Simoncelli.

Presentato il Giro d'Italia 2027: c'è anche l'arrivo al Misano World Circuit.

21 tappe, 3.418,9 chilometri e 50.250 metri di dislivello con 6 tappe per velocisti, 8 di media montagna, 5 di alta montagna e 2 cronometro individuali. E' questo il menu della Corsa Rosa numero 110 che prenderà il via sabato 8 maggio da Trieste e si concluderà domenica 30 maggio a Roma. Il Passo Gavia sarà la Cima Coppi, il Mortirolo - da affrontare due volte - la Montagna Pantani. La Montecatini Terme - Zeri, interamente in territorio toscano, sarà la Tappa Bartali. Dopo 6 anni ritorna il Monte Zoncolan, che verrà affrontato dal versante di Ovaro. Tre gli Autodromi (Misano Adriatico, Mugello e Monza) presenti nel percorso. Il ricordo di Michele Scarponi nella partenza di Filottrano. Nel 2027 anche il Giro d'Italia celebrerà gli 80 anni della Polizia Stradale "gli angeli custodi della Corsa Rosa".

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