Presentato il nuovo format del campionato di serie A

Cambia radicalmente il format del prossimo campionato di baseball che passa da 8 a 12 squadre. Si tratta delle 8 società aventi diritto dalla scorsa stagione e di 4 squadre provenienti dalle richieste di ripescaggio. La nuova stagione si svilupperà in una prima fase con due gironi da 6 squadre. In ogni fine settimana si giocheranno due partite e al termine della prima fase, le prime 2 classificate si qualificheranno alla Pool Scudetto. Le quattro squadre che si giocheranno il titolo, si affronteranno poi in un girone all'italiana ma con 3 gare per ogni weekend. Le squadre che invece non avranno accesso alla lotta scudetto, giocheranno la Pool Salvezza portandosi però dietro, i risultati ottenuti nella prima fase.

L'ultima classificata al termine di un girone all'italiana, retrocederà in seconda serie. Già definite le date della nuova stagione. La prima giornata si giocherà nel weekend del 10 e 11 aprile. La seconda fase, sia per lo Scudetto che per la Pool Salvezza, comincerà il 26 e 27 giugno. Le Italian Baseball Series che assegneranno il titolo tricolore tra le prime due classificate della pool scudetto, si disputeranno dal 7 al 19 agosto. La Final Four di Coppa Italia è invece prevista per il 22 e 23 agosto.